قال وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أحمد عطية، إن عدد الحجاج اليمنيين الذين وصلوا إلى السعودية من مناطق سيطرة جماعة "الحوثي" بلغ 7 آلاف حاج، من أصل 24 ألفًا يعتزمون أداء مناسك الحج هذا العام.

وأضاف، في حديث مع وكالة "الأناضول" التركية، اليوم، أن "هذا أقوى رد على من يقول إن الحكومة السعودية تعرقل دخول بعض الحجاج اليمنيين".

وأوضح، أن السلطات السعودية فتحت أبوابها للحجاج اليمنيين ومن مختلف المحافظات دون النظر إلى انتماءاتهم وميولهم، واتهم الحوثيين بـ"الكذب"، من خلال ترويجهم لادعاءات مفادها "عرقلة المملكة قدوم بعض الحجاج اليمنيين، وكلها أمور لا تمت للحقيقة بصلة"، وفق تعبيره.