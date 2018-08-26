عاجل| عشرات الجرحى في الزلزال الذي ضرب غرب إيران

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها، قبل قليل، بوقوع عشرات الجرحى في الزلزال الذي ضرب غرب إيران.

كانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أكدت إيران تعرضت لزلزال بقوة 6.1 درجة يقع على بعد 55 ميلا من مدينة باختاران، بحسب موقع "سبوتنك".