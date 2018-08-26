قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن إيران تعرضت لزلزال بقوة 6.1 درجة يقع على بعد 55 ميلا من مدينة باختاران، بحسب موقع "سبوتنك".

وذكرت هيئة المسح، أن الهزة الأرضية التي تعرضت لها بغداد وعدد من المحافظات كانت بسببًا في زلزال ضرب المناطق الغربية من إيران، مؤكدة أن الهزة الأرضية في أربيل لم تسفر عن أية خسائر بشرية أو مادية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بأن الزلزال وقع في غرب إيران وبلغت شدته 6.1 درجة، وتم تسجيل الهزات الساعة عند 22.13 يوم السبت، حسب توقيت جرينيتش، وكان مركز الزلزال على بعد 31 كيلومترا غرب مدينة "جافانرود" في محافظة "كرمانشاه"، وكان على عمق 8.3 كيلومتر.

وأفادت قناة السومرية التلفزيونية العراقية، أن سكان بغداد، وكذلك محافظات كركوك والسليمانية وديالى وداهوك ومدن أربيل ومناطق أخرى من البلاد، شعروا أيضا بالزلزال، وأفادت مديرة قسم الرصد الزلزالي في العراق هدى عباس، بأنه لم تسجل أية خسائر بشرية أو مادية في المناطق التي تعرضت للهزة الأرضية.