يصعب علاجه ويسبب صداعا مزمنا.. 7 معلومات عن "مرض جون ماكين"

"سرطان الدماغ" مرض يصيب الإنسان عند حدوث نمو غير طبيعي للخلايا، ما يشكل ورما يصيب الدماغ، وينقسم مرض سرطان الدماغ إلى نوعين أساسيين هما سرطان الدماغ الأولي، سرطان الدماغ الثانوي.

الأولي يحدث نتيجة نمو خلايا دماغية منها أغشية الدماغ والأوعية الدموية وتشكل ورم سرطاني، أما الثانوي فيحدث نتيجة لنمو ورم في عضو آخر ووصول خلاياه السرطانية إلى الدماغ، عبر مجرى الدم.

وتستعرض "الوطن" 7 معلومات عن مرض سرطان الدماغ:

- لا تُعدّ أورام الدماغ من الأمراض النّادرة، إذ أنّ هناك آلاف الأشخاص يعانون سنويّاً من الإصابة بأورام الدّماغ، كما أنّ التشخيص والعلاج يعتمدان بشكل أساسيّ على نوع هذا الورم، ودرجته، والمكان الذي بدء ظهوره فيه.

- من الأسباب المؤدية للإصابة بهذا المرض "تعريض الرأس للإشعاع، العامل الجيني، الإصابة بفيروس الإيدز، التدخين، التعرض للسموم البيئية مثل الكيماويات المختلفة.

- من الأعراض الشائعة للمرض "الصداع، والذي عادة يكون في أسوأ حالاته صباحا وتخف شدته بعد ذلك، الشعور بالضعف، صعوبة المشي والتوازن، نوبات الصرع، وصعوبة النطق".

- عادة يكون نظام العلاج الخاص بسرطان الدماغ بشكل فردي، ويختلف من شخص لأخر لأسباب مختلفة مثل سن المريض، صحته العامة وحجم الورم ونوعه ودرجته.

- في معظم الحالات، فإن سرطان الدماغ يعالج بالجراحة والأشعة والأدوية الكيماوية، وغالباً ما يجرى ذلك باستخدام أكثر من أسلوب علاجي معا.

- علاج سرطان الدماغ عادة عملية مركبة، معظم برامج العلاج تتطلب التشاور مع عدد من الأطباء.

- بحسب الإحصائيات فإن سرطان الدماغ من الأورام الصعبة في علاجها، وتؤكد معظم المراجع الطبية أن المصابين بسرطان الدماغ يعيشون لفترة من تسعة أشهر إلى عامين حسب نوع السرطان ودرجته.