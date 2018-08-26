زياد رحباني يعلن عن أغاني جديدة تجمعه بالسيدة فيروز

كشف الفنان الكبير زياد الرحباني، عن احتمال أن تغني والدته السيدة فيروز، عددا من الأغنيات التي لحن موسيقاها وألف كلماتها في الفترة المقبلة، وقال إنه "سيقوم بزيارتها قريبا لبحث الموضوع معها بكل تفاصيله".

وأعلن الرحباني، في حديث عبر إذاعة "روتانا دلتا"، أن السيدة فيروز استمعت إلى العديد من الأغنيات التي تحمل إمضاء زياد، ولكن دوما كان التأجيل سيّد الموقف، ويتمنى زياد أن تعود وتدخل الاستوديو وتسجّل هذه الأغنيات، لكنّه لفت إلى أنّ والدته "لا تزال تخضع لتمرينات في صوتها، وسيزورها قريباً جدا ليبحث معها عدة أمور".

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، قال الرحباني إنّ والدته تتابع كل المحطات التلفزيونية والصحف بشكل ممتاز حتى أنها تستمع إلى جميع الإذاعات.