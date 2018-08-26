طالب اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية، المحافظات بسرعة إنهاء استعداداتها للمدارس قبل بداية العام الدراسي، وإفادة الوزارة بما تم لعرضه على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأصدر وزير التنمية المحلية كتاباً دورياً للمحافظات كافة بسرعة توفير أماكن تخزين صحية مناسبة بكل مدرسة من المدارس التي سيتم توريد وجبات مدرسية لها خلال العام الدراسي الحالي 2018-2019.

وأشار شعراوي إلى عدد من الشروط الخاصة بهذه الأماكن ومنها وجود تهوية وإضاءة جيدة لمكان التخزين، مع إحكام أماكن التهوية جيدا حتى لا يسمح بدخول الحشرات، وتوفير "ترمومتر" حراري داخل المخزن لمتابعة وتسجيل درجة حرارته.

وأضاف شعراوى فى الكتاب الدورى للمحافظات أنه فى حالة تعذر توفير أماكن التخزين بالمدرسة المعنية يتم توفير أماكن للتخزين يسهل الوصول والخروج منها بأقرب موقع متاح للمدرسة أو لمجموعة من المدارس على أن تكون بذات المواصفات المشار إليها .