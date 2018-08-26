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كارتيرون يتبرأ من سوء أداء الأهلي

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عمرو الليثي رئيسا لشبكة تليفزيون النهار ومذيعا على الشاشة

عمرو الليثي رئيسا لشبكة تليفزيون النهار ومذيعا على الشاشة

"عبدالغفار" يستعرض تقريرا حول أنشطة المركز الثقافي المصري بكازاخستان

"عبدالغفار" يستعرض تقريرا حول أنشطة المركز الثقافي المصري بكازاخستان

رئيس فيتنام يختتم جولته بالبر الغربي في الأقصر

رئيس فيتنام يختتم جولته بالبر الغربي في الأقصر

إصابة عامل في مشاجرة لخلافات عائلية بالبحيرة

إصابة عامل في مشاجرة لخلافات عائلية بالبحيرة

استقالة وزيري الدفاع والداخلية واثنين من المسؤولين الأمنيين بأفغانستان

استقالة وزيري الدفاع والداخلية واثنين من المسؤولين الأمنيين بأفغانستان

120 طالبا بـ"نوعية عين شمس" يجمّلون كوبري العباسية وسور "المترو"

120 طالبا بـ"نوعية عين شمس" يجمّلون كوبري العباسية وسور "المترو"

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شاب مصري ينقذ حياة 4 أشخاص ويتبرع بـ"قلب وكبد وكليتين" في الصين

شاب مصري ينقذ حياة 4 أشخاص ويتبرع بـ"قلب وكبد وكليتين" في الصين

ضحية "متحرش التجمع": اتفصلت من شغلي بتلكيكة إدارية.. والمجتمع تبرأ مني

ضحية "متحرش التجمع": اتفصلت من شغلي بتلكيكة إدارية.. والمجتمع تبرأ مني

قتل وخطف واغتصاب.. تعددت الحالات وهاشتاج الإعدام قائم

قتل وخطف واغتصاب.. تعددت الحالات وهاشتاج الإعدام قائم

فرد أمن مستشفى الشيخ زايد بعد إعادته 100 ألف: مرتبي 1000 جنيه

فرد أمن مستشفى الشيخ زايد بعد إعادته 100 ألف: مرتبي 1000 جنيه

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«أم عبده» متعهدة البصل لـ«المحال»: «دموعى مابتنشفش»

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