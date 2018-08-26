مثلت "الشيماء. ص" 24 عامًا، ربة منزل، المتهمة بإلقاء طفليها في ترعة البحر اليوسفي بقرية الشيخ عيسى في المنيا، الجريمة التي ارتكبتها، أمام فريق من النيابة العامة وإدارة البحث والأدلة الجنائية الذين انتقلوا لموقع الحادث.

وبدأ تمثيل الجريمة بخروج المتهمة من منزلها وبصحبتها الطفلان ثم توجهت إلى الضفة الغربية للترعة التي تبعد عن منزلها بنحو 25 مترًا والقت بقطعتين من الطوب الأسمنتي بالمياه "في إشارة للطفلين"، ثم نظرت حولها وتوجهت إلى كوبري القرية لمراقبة الطفلين ومعرفة مصيرهما.

وأكد شهود عيان بالقرية، أن المتهمة لم تعتد أن تضرب طفليها وأنها كانت تحسن معاملتهما ولا تعاني من أي أمراض، ولا يوجد مبرر قوي لارتكابها تلك الجريمة، خاصة وأن زوجها شخص مؤدب وكان وقت الجريمة يعمل في الحقل وهو دائم السفر إلى محافظة الإسكندرية للعمل هناك، لكنه ومنذ شهر وهو مقيم في القرية ولم يسافر، كما أن الخلافات بين المتهمة وزوجها عادية، وكان يحدث صلح بين الحين والآخر.

وقرر أحمد أبو دومة، وكيل نيابة مركز المنيا، تحت إشراف المستشار أحمد الفولي، المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بإلقاء طفليها داخل ترعة البحر اليوسفي بعزبة الشيخ عيسى التابعة لقرية صفط الخمار، وقتل أحدهما عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل الثاني "الرضيع".

وكان اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بقيام سيدة تدعى "الشيماء. ص. ع"، 24عامًا، بإلقاء طفليها كلًا من "محمد. ر. ض"، 5 سنوات، و"هاني. و. ض" 6 أشهر، داخل ترعة البحر اليوسفي أمام عزبة الشيخ عيسى بقرية صفط الخمار.

وانتقل فريق بحث جنائي ضم المقدم أحمد صلاح مفتش مباحث مركز المنيا، والرائد أحمد يسري رئيس المباحث، لمعاينة مكان الواقعة، حيث جرى إنقاذ الطفل الأول "الرضيع" قبل غرقه، فيما انتشلت قوات الإنقاذ النهري شقيقه جثة هامدة.

وأفادت التحريات الأولية، أن هناك خلافات عائلية بين ربة المنزل وزوجها ويدعى "ر. ض"، 33 عامًا، وأنها دائمة الشكوى من معاملته السيئة، حيث يرفض ذهابها لزيارة أسرتها.