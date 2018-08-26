يتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، غداً، ونظيره الفيتنامي إلى وسائل الإعلام بمؤتمر صحفي عقب انتهاء مباحثاتهما.

ووصل الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج إلى مصر، أمس، في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام، تلبية لدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.