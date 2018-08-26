كلف المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتطوير منفذ السلوم البري، أيضا بتركيب أجهزة تتبع على مراكب الصيد، بحسب ما قالته فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها منذ قليل.