استدعت نيابة الدخيلة غرب الإسكندرية، اليوم، زوجة النقاش المقتول "محمود أحمد حسين" الذي لقى مصرعه أول أمس بشاطئ أبو يوسف، غرب الإسكندرية، بالقضية رقم 9960 لسنة 2018 جنح قسم شرطة الدخيلة، وذلك لسماع أقوالها فى الحادث.

وعلمت "الوطن" أن الزوجة دخلت في حالة من البكاء أثناء الإدلاء بأقوالها في مقتل زوجها، خاصة عند محاولتها رواية ما حدث، الأمر الذي دعا وكيل النائب العام لإعطائها فترة راحة قبل العودة لاستئناف التحقيقات من جديد.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان في الواقعة، بالإضافة إلى عمال شاطئ أبو يوسف أهالي المنطقة الذين أكدوا معرفتهم الجيدة بالجاني الذى يمتلك شقة دوبلكس في المنطقة ومصيف من محافظة القاهرة.

وكانت نيابة الدخيلة غرب الإسكندرية، بالأمس، قررت حبس المتهم "وسام. م. أ"، 39 سنة، عاطل، مقيم بمحافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد توجيه له تهمة قتل عامل نقاشة يدعى محمود أحمد حسين، 40 سنة، على شاطئ أبو يوسف بمنطقة الدخيلة غرب المدينة وشهرته "أبو جاسر" بعدما حاول التحرش بزوجته بحسب ما قاله عدد من شهود العيان وتداولته مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود الواقعة عندما، تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، بورود من إدارة شرطة النجدة، بوجود مشاجرة ومتوفي، بشاطئ بمنطقة أبو يوسف، دائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص حدوث مشاجرة بين كلآ من طرف أول "م. ا. ا"، 40 سنة، نقاش، مقيم بمنطقة الحضرة الجديدة التابع لقسم باب شرقي مصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة وجروح قطعية بمختلف أنحاء الجسم، وتوفى.