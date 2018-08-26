استجاب اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، لما نشرته "الوطن" في عددها الصادر بتاريخ السبت 25 أغسطس 2018، على صدر صفحتها الأولى بعنوان "قرية تدفع فواتير بدون مياه.. وتنتظر وعد الحكومة من 8 سنين"، وكلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة حل الأزمة ومعالجتها حتى تصل المياه للمواطنين بالمجان.

وقال سامي فتحي، مدير العلاقات العامة لمكتب المحافظ، إن التجمع السكني "أولاد على" بصان الحجر محافظة الشرقية يقع على ترعة الشعراوي حيث يتغذى بمياه الشرب من محطة مياه طارق بن زياد وهي نهاية شبكات، متابعًا أن التجمع يبعد عن المحطة بحوالي 35 كليومترًا، كما يتغذى أيضًا من محطة مياه حجير التي تبعد عن تجمع "أولاد علي" بمسافة 45 كليومترًا وهي نهاية الشبكات أيضًا".

وأضاف في استجابة عاجلة لـ"الوطن"، تمد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية تجمع "أولاد علي" بسيارات المياة خلال فصل الصيف مجانًا لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب المتزايدة خلال فصل الصيف، أما في فصل الشتاء فتصل إليهم من خلال خطوط المياة نظرًا لقلة استهلاك المياه من قبل المواطنين والقضاء نهائيًا على مشكلة ضعف المياة بتلك المنطقة بعد الانتهاء من تنفيذ محطة مياه البكارشة التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي".

وأوضح أن هناك اهتمام كبير من قبل المحافظ بحل الأزمة ومتابعتها بشكل شخصي لحين القضاء عليها نهائيًا.