حصل منتخب فلكلور جامعة بنها، على درع المهرجان الدولي للفلكلور الذي نظم بأوكرانيا، واختتم فعالياته أمس السبت.

وقال الدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية ورئيس وفد جامعة بنها في المهرجان، إن منتخب فلكلور جامعة بنها عروضه على المسرح الذي نظم بميدان المركز الثقافي أكبر ميادين مدينة "لوتسك" الأوكرانية، ومن أبرز العروض عرض التنورة الذي أعيد لثلاث مرات بناءًا على رغبة الجماهير التي احتشدت في الميدان، لمشاهدة العروض.

وأضاف أن المنتخب شارك في الموكب الختامي للمهرجان والذي امتد لمسافة 2 كيلو متر في الشارع الممتد من ميدان المركز الثقافي وحتى أستاد "لوتسك" الرياضي.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، أنه سيجرى تكريم منتخب فلكلور جامعة بنها عقب عودته من أوكرانيا اعترافا بالجهد الذي بذله أفراد المنتخب وتقديرًا للمظهر المشرف له وللعروض التي قدمها ونالت إعجاب جماهير المهرجان.

وقال القاضي إن مثل هذه المهرجانات تقوم بتعريف مختلف الشعوب بتراثها وتعمل على التقارب بين الشعوب فكريا وثقافيا وتراثيا، كما أن التبادل الطلابي من شأنه الانفتاح على ثقافات الأخرين والتعرف على قيم وعادات الشعوب.