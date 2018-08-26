تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، من الحصول على حكم قضائي نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا برد 155 مليون و400 ألف متر مربع بوادي النطرون بمحافظة البحيرة للدولة.

وذكرت الهيئة فى تقرير أصدرته اليوم عن انجازاتها خلال عامي 2017 و2018 أنها حصلت على الحكم السالف الإشارة إليه فى الطعن رقم 44087 لسنة 62ق بجلسة 26 يونيو 2018، حيث قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر فى 26 يناير 2016 لصالح شركتين من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد وزير الزراعة بصفته وآخرين.

وأوضحت الهيئة أنه ترتب على حكم الإدارية العليا استرداد المساحة سالفة البيان، وذلك حفاظاً على المال العام، وأن الحكم جاء استناداً إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الطعن.