علمت "الوطن" إن الإعلامية لبنى عسل، انضمت إلى شبكة تلفزيون "الحياة"، استعدادًا للمشاركة في تقديم برنامج الـ"توك شو" الرئيسي الذي يحمل اسم "الحياة اليوم"، فيما غادر الإعلامي تامر أمين القناة خلال الشهر الجاري بشكل ودي.

وتشارك "عسل"، خالد أبو بكر، الذي تعاقد مع "الحياة" لتقديم البرنامج لمدة ثلاثة أعوام، وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل.

وكان تامر مرسي، أعلن عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم الأحد، عن تعاقده مع خالد أبو بكر، لتقديم برنامج "الحياة اليوم"، لمدة 3 أعوام.

ومن جانبه قال الإعلامي تامر أمين، مُقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شبكة تلفزيون "الحياة"، إنه غادر القناة، خلال الشهر الجاري، بصورة ودية مع الإدارة.

وأوضح "أمين" في تصريح لـ"الوطن"، أن أسباب المغادرة عن القناة ترجع إلى انتهاء مدة التعاقد، حيث إنه كان متعاقدًا مع الإدارة منذ سبتمبر 2015، ولمدة ثلاثة أعوام فقط، إذ أن العقد قد انتهى بحلول الشهر الجاري، ولم يجدد مرة أخرى.

وأكد أنه تلقى أكثر من عرض من قِبل بعض القنوات مؤخرًا، ويدرسهم حاليًا، بهدف الاستقرار على أحدهم، حيث سيستقر على محطته الإعلامية الجديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة.