كشفت مصادر خاصة بالصالة الموسمية للحج والعمرة، أن شركة مصر للطيران ستسير غدا، 14 رحلة جوية من جدة لنقل 2700 حاج من حجاج وزارة التضامن، بينما تبدأ عودة حجاج القرعة اعتبارا من 29 من أغسطس الجاري حتى نهاية الموسم في 15 سبتمبر المقبل.

يذكر أن شركة مصر للطيران سيرت اليوم الأحد، 9 رحلات جوية من مطار جدة لنقل 1600 حاج معظمهم من حجاج السياحة ووزارة العدل، وتضامن المؤسسة وقرعة تنازلات وترانزيت تورنتو والجزائر.

كانت بعثة مصر للطيران بجده، عقدت اجتماعًا تحضيريًا استعدادًا لبدء مرحلة العودة والتنسيق المتواصل بين قطاعات البعثة المختلفة من محطة ومبيعات وحجز مركزي وصيانة وتحميل وأمن وعلاقات عامة وتخطيط شبكات وغيرها.