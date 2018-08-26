استقبلت الصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولى، أولى رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة، على متن الشركة الوطنية مصر للطيران، بعد أداء فريضة الحج استقبالا حافلا من قبل العاملين بالعلاقات العامة الإعلام بالشركة.

واستقبلت فرق الإعلام الحجاج من أمام الصالة الموسمية بالطبل البلدي والمزمار والتنورة، وسط فرحة كبيرة سادت أرجاء المكان بمناسبة عودة الحجاج لأسرهم ووسط حضور لافت لذويهم وأهاليهم من المستقبلين.

وحرص على استقبال الحجاج بالمطار اللواء طيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والمهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، واللواء النشار مستشار رئيس الشركة للمباني، واللواء جمال أبوالسعود رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة للمطارات، والكابتن مكي عسكر مدير مبنى صالة المواسم إضافة إلى فريق من العلاقات العامة الإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوى، بتكليف من الفريق يونس المصرى وزير الطيران.

ووضعت مصر للطيران اللمسات الأخيرة لبدء مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بتوفير كافة الإمكانات لضمان نجاح موسم الحج، وفي مقدمتها الخيمة المجهزة امام الصالة الموسمية للحج والعمرة لراحة المودعين.

كانت بعثة مصر للطيران بجده، عقدت اجتماعا تحضيري استعدادا لبدء مرحلة العودة والتنسيق المتواصل بين قطاعات البعثة المختلفة من محطة ومبيعات وحجز مركزي وصيانة وتحميل وأمن وعلاقات عامة وتخطيط شبكات وغيرها.

وكانت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي شددت من قبضتها الأمنية بجميع مداخل ومخارج المطار وأمام صالات السفر والوصول، كما أحكمت قبضتها بالإجراءات التأمينية أمام قرية البضائع وساحات الانتظار والأماكن المخصصة للمودعين قبيل ساعات من بدء وصول أول أفواج ضيوف بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة.

وأكدت مصادر أمنية بالمطار، أن شرطة ميناء القاهرة الجوي، أضافت أعدادًا جديدة من عناصر وأفراد الشرطة السرية داخل الطرق الداخلية للمطارات وبالأماكن المخصصة للمودعين وزيادة الأكمنة الشرطية الثابتة والمتحركة، بالطرق المؤدية إلى المطار لتشديد الإجراءات التفتيشية على السيارات المتوجهة إلى المطار.

كما جرى زيادة ضباط قطاع الجوازات بجميع الصالات لسرعة إنهاء إجراءات وصول الحجاج والوفود الركابية الأخرى، خاصة في ظل الكثافة الركابية والجوية الهائلة التي يشهدها ميناء القاهرة الجوي خلال الفترة الحالية.