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كارتيرون يتبرأ من سوء أداء الأهلي

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سياسي فلسطيني: الكنيست يتجه لسحق الجماهير العربية وطمس هويتها

سياسي فلسطيني: الكنيست يتجه لسحق الجماهير العربية وطمس هويتها

إزالة حالة تعد على مساحة 4500 متر بمنطقة مساكن الزناري في دمياط

إزالة حالة تعد على مساحة 4500 متر بمنطقة مساكن الزناري في دمياط

المسلماني يتحدث عن هروب أعضاء "الخوذ البيضاء" من سوريا إلى إسرائيل

المسلماني يتحدث عن هروب أعضاء "الخوذ البيضاء" من سوريا إلى إسرائيل

"عمال مستقبل وطن" ببورسعيد توفر فرص تدريب بمكافئة ووظائف بالمصانع

"عمال مستقبل وطن" ببورسعيد توفر فرص تدريب بمكافئة ووظائف بالمصانع

محافظ دمياط يعلن عن طرح مناقصة عامة لأعمال الرصف بمراكز ومدن الإقليم

محافظ دمياط يعلن عن طرح مناقصة عامة لأعمال الرصف بمراكز ومدن الإقليم

باحث يتوصل لإنتاج مركبات حيوية لمقاومة الآفات خلال رسالة دكتوراه

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سحل 8 أشخاص بينهم 4 فتيات لضبطهم فى أوضاع مخلة بالبحيرة

"الأرصاد" تتوقع سقوط أمطار غدا الإثنين في بعض المحافظات

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شهادة حول انفلات حياة الرهبنة فى دير «أبومقار»

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