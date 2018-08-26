أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، الانتهاء من مناقشة الموقف التنفيذي ومراجعة نسب التنفيذ المحققة لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية والمقرر افتتاحها رسميا قبل نهاية العام الجاري، خلال أعياد احتفالات ذكرى أكتوبر المجيد.

وأعلن المحافظ في تصريحات خاصة، أن الجهاز التنفيذي يعمل على رفع الكفاءة والتطوير الشامل لشبكة الطرق والمحاور المرورية وخاصة مداخل ومخارج المحافظة والتي يجرى تنفيذها بالتعاون والتنسيق التام مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار طاهر إلى أن هناك بعض من المشروعات التي قرب الانتهاء منها ولم يتبق سوى اللمسات الأخيرة كي يتم افتتاحها وفقا للبرنامج الزمني وتوقيتات دخولها للخدمة الفعلية والتشغيل الفعلي.