تدرس وزارة قطاع الأعمال العام، استخدام الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء لمصانع شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى، وقال الوزير هشام توفيق، إنه يجرى تقييم العروض المقدمة لبناء محطة الطاقة، بجانب دراسة مشروع التوسعات الذى يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 570 ألف طن سنوياً.

ووجه «توفيق»، خلال ترؤسه، اليوم، اجتماعاً لمناقشة الدراسة التحليلية التى أعدتها الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لقطاع الأعمال العام، لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة لها، بضرورة وضع حلول جذرية لإنهاء المشكلات المتراكمة منذ سنوات بشركات «القابضة للصناعات المعدنية»، وتحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة بما يوفر السيولة المالية اللازمة لتمويل عمليات التطوير.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، موقف «القابضة للصناعات المعدنية» الحالى، والرؤية المستقبلية لشركاتها، التى عرضها رؤساء مجالس الإدارات، بحضور الدكتور مدحت نافع، رئيس القابضة للصناعات المعدنية وعدد من أعضاء الجمعية العامة، وأكد استعداد الوزارة لتقديم الدعم للشركات فى مطالباتهم لدى الجهات الحكومية.

وشدد الوزير على التزام إدارات الشركات بتطوير النظم التسويقية وتحسين مستوى إدارة العملية الإنتاجية وإدارة الموارد البشرية، بجانب خطط الإصلاح الفنى وضخ الاستثمارات، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب من إدارات الشركات وضع خطط عاجلة ومتوسطة المدى لتطوير الشركات وتحسين الأداء واستعادة الحصة السوقية التى فقدتها خلال السنوات الماضية، مع التركيز على النظرة المستقبلية لكيفية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.