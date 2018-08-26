قال اللواء أركان حرب ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن أسس وأدوات تصنيع الشرق الأوسط الجديد ترتبط بتركيا، موضحًا أن إسرائيل اختلقت المبررات لاجتياح الدول المحيطة بها، والتي اشتملت التصعيد السياسي المخطط مع بداية مايو 1967 ورؤية قادة إسرائيل لحدود أرض دولتهم مثل جولدا مائير وإيجال ألون، بالإضافة إلى النكسة ودور الإعلام "الموجه" في تعميق المرارة في الشعب المصري.

وأكد "شهود" في بداية لقائه بمجموعة من مديري تحرير الصحف والقنوات في محاضرة عن تحديات الأمن القومي المصري والدروس المستفادة من حرب أكتوبر 1973 في إطار البرنامج التدريبي للدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، ضمن دورة الكاتب الصحفي "أنيس منصور"، بمقر أكاديمية التدريب والدراسات الإعلامية بالمجلس، أن الهدف من تناول هذا الموضوع هو التعريف بأسلوب إعداد الشعب والقوات المسلحة لخوض الصراع والحرب، والتعريف بأسلوب الدراسة والتفكير والتنفيذ لحل أعقد مشكلة تواجهها مصر في العصر الحديث، وأن من أهم أسباب تناول الطرح هو عدم نسيان تاريخ أحد المراحل الحرجة في تاريخ مصر ووجود تهديدات جديدة للمجتمع المصري عقب ثورات الربيع العربي تتطلب استحضار وإيقاظ روح الإنسان المصرى التي خاض بها حرب أكتوبر 1973.

وتطرق "شهود" إلى تفاصيل حياة الشعب المصري إبان النكسة وتهجير سكان مدن القناة وسلوك شعب مصر في باقي المحافظات تجاه المهجرين، والوضع الاقتصادي والحالة النفسية السائدة لدى المجتمع المصري وكيفية تخطيط استراتيجية وسياسة الدولة، والقواعد والأسس المستخدمة لإعداد الدولة لمرحلة النضال.

وأشار لواء أركان حرب "شهود" إلى كيفية إعداد إسرائيل الساحة الدولية للحرب، ثم كيفية إعداد مسرح العمليات والأسس والاعتبارات التي تم عليها الإعداد للحرب والمشاكل الرئيسية في عبور القوات المسلحة المصرية من غرب إلى شرق القناة والأسلوب المستخدم في اختيار الشهر واليوم والساعة.

وأوضح مستشار أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية أيضا تصور أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية لما حدث وكيفية التخطيط العملياتي لتنفيذ المهمه وثغرة الدفرسوار ما لها وما عليها.