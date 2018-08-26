طالب كريم كمال، رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، لجنة شؤون الأديرة والرهبنة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمحاكمه الراهب يوئيل المقاري، لمخالفته قرارت لجنه الأديرة برئاسة البابا تواضروس الثاني بعدم التحدث للإعلام.

وقال "كمال" إن اعتذار الراهب ليس كافيًا، لأنه يفتح الباب لكل راهب بمخالفة قرارت الكنيسة ثم الاعتذارعنها، مضيفا: "يجب محاكمته لإهانته الراحل العظيم قداسة البابا شنودة الثالث في تسجيله الصوتي وفي حديثة للصحافة بعبارات غير لائقة يحاسب عليها القانون الكنسي والقانون المدني".

وتابع رئيس الاتحاد العام لاقباط من أجل الوطن: "كما أهان هذا الراهب كل الأديرة القبطية بعبارات تسيء للرهبنه القبطية والأديرة كما تحدث بطريقة غير لائقة في حدثية إلى نيافة الأنبا سرابيون مطران لوس انجلوس وهو أمر يستوجب المحاكمة أيضًا لأن كلام الأنجيل واضح وصريح في هذة النقطة حيث يقول الكتاب المقدس رئيس شعبك لا تَقُل فيه سوءً".

وطالب "كمال" لجنه الأديرة والرهبنة بسرعة اتخاذ إجراءت سريعة ورادعة تعيد الانضباط إلى هذا الدير العريق وتنظيم جلسات فردية مع الرهبان.