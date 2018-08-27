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"سكك حديد طنطا": وزير النقل نزل لزيارة السيد البدوي ولم يتعطل قطاره

"سكك حديد طنطا": وزير النقل نزل لزيارة السيد البدوي ولم يتعطل قطاره

رئيس مجلس الدولة: ألغيت بعض أحكام "الدكروري".. وتربطني به زمالة قديمة

رئيس مجلس الدولة: ألغيت بعض أحكام "الدكروري".. وتربطني به زمالة قديمة

مدير "بابا عبده": "السفير البريطاني طلب شاورما وسكلانس وكلمنا عربي"

مدير "بابا عبده": "السفير البريطاني طلب شاورما وسكلانس وكلمنا عربي"

عميد "هندسة عين شمس" يعلن تطوير نظام الدراسة بالكلية

عميد "هندسة عين شمس" يعلن تطوير نظام الدراسة بالكلية

"سياحة الإسكندرية": واقعة قتل نقاش على الشاطئ لا علاقة لها بالتحرش

"سياحة الإسكندرية": واقعة قتل نقاش على الشاطئ لا علاقة لها بالتحرش

رئيس مجلس الدولة: لم أحصل سوى على 4 أيام إجازة طيلة العام الماضي

رئيس مجلس الدولة: لم أحصل سوى على 4 أيام إجازة طيلة العام الماضي

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سحل 8 أشخاص بينهم 4 فتيات لضبطهم فى أوضاع مخلة بالبحيرة

"الأرصاد" تتوقع سقوط أمطار غدا الإثنين في بعض المحافظات

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شهادة حول انفلات حياة الرهبنة فى دير «أبومقار»

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