ساعات قليلة، ويستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقصر الجمهوري في الاتحادية، الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج، فى إطار زيارته الرسمية للبلاد، والتي تستغرق 4 أيام، بدأها من الأقصر، حيث تفقد المعالم السياحية هناك.

ومن المقرر أن يجري السيسي وكوانج محادثات، تتناول تعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل الخبرات، وتطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وفرص التعاون في مجالات الزراعة والثقافة والسياحة.

وحول كيفية استفادة مصر من التعاون الاقتصادي مع فيتنام، قال الدكتور محمود عبدالحي، الأستاذ المتفرغ بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، بمعهد التخطيط القومي، إنه عندما يكون هناك مجالا للتعاون بين الدول التي تواجه نفس التحديات الاقتصادية يكون التعاون مثمرًا للطرفين، وهو ما ينطبق على الحالة المصرية الفيتنامية، حيث تواجه فيتنام ظروفا اقتصادية مشابهة للحالة المصرية، ما يزيد الاستفادة من التعاون معها.

وأضاف عبدالحي لـ"الوطن"، أن مصر يمكن أن تستفيد من التعاون مع فيتنام في مجالات "مصايد الأسماك، واستصلاح الأراضي، والأبحاث العلمية، والصناعات الصغيرة، وتوظيفها لخدمة المصانع الكبيرة، واستخدام براءات الاختراع الصغيرة، وأيضا الطاقة الشمسية".

وبدوره قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إنه يجب الاستفادة من التجربة الفيتنامية في النهوض بالاقتصاد المحلي عقب قصف الأمريكان لها، وأصبحت بعدها من دول النمور الآسيوية، عن طريق تطوير الصناعات، وتخفيض هامش الربح، والوقوف مع المنتج المحلي بعد تحرير الدولار.

وأضاف عبده لـ"الوطن"، أن التعاون مع فيتنام يزيد من الاستثمار لحاجة مصر، وأيضا فتح منافذ جديد وأسواق جديدة للتصدير، وأيضا تبادل التجاري، وكذلك الاستفادة من الخبرات الفيتنامية في الزراعة والصناعة و تطوير السياحة والتبادل السياحي.