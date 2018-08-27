أعلن طلاب "Astronomy Club -Ain Shams" بهندسة عين شمس، عن تنظيم مؤتمر طلابي بعنوان "الحياه عبر الكون"، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور عميد الكلية، الثلاثاء 28 أغسطس الجاري، بقاعة مؤتمرات المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة.

وأعلن الطلاب أن الحضور يضم كل من المهندس عصام جودة رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك، ويلقي محاضرة عن علم الفلك عموما وأهميته وتأثيره على حياتنا، والدكتور شادي عبدالحافظ دكتور صيدلي ومؤسس "نادي هواة الفلك" بالدلتا، ومحرر علمي بأكثر من مجلة وموقع علمي، ويلقي محاضرة عن إمكانية وجود الحياه خارج الأرض وكيفية إيجادها، والدكتور هاني حمروش الأستاذ المساعد بقسم الجيولوجيا والكيمياء الجيولوجية بالجامعة الأمريكية، ويتناول علاقة الجيولوجيا بالحياة والعلامات الجيولوجية التي نبحث عنها كدليل للحياه خارج الأرض، وآخرين.

وأوضح الطلاب، في بيان لهم، أن "Astronomy Club -Ain Shams" هو "نشاط طلابي غير هادف للربح، تأسس فى كلية الهندسة جامعة عين شمس سنة 2015، بهدف خلق مجتمع واعي للمهتمين بالفلك والعلم، نستطيع من خلاله أن نعرف ونتعلم أكثر عن الفلك وعلومه، ويشارك شغفه أشخاص لهم نفس الاهتمام، كذلك تطوير شخصية ومهارات المشاركة المختلفه عن طريق الاشتراك فى تقديم وعمل الفعاليات والأنشطة المختلفة بالنادي".

وأوضح أنه على الرغم من وجود مقر النادي بكلية الهندسه جامعة عين شمس، إلا أن فريق "Astronomy Club -Ain Shams" يضم طلاب من مختلف الجامعات والكليات والمدارس، ويستهدف جمع شمل محبي الفلك من خلال نشر المعرفه بعلم الفلك وإصلاح المفاهيم الخاطئة عنه في المجتمع المصري، وذلك عن طريق الفعاليات المختلفة التى يقدمها النادى مثل المؤتمرات العلمية التى تضم نخبة من الأساتذة والمتخصصين في المجتمع المصري.