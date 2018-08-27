"الوطن" تتصل بالخط الساخن لخدمة الحجاج: "إجابة فورية وطبيب متخصص للرد"

خط ساخن رقمه 105، خصصته وزارة الصحة للإبلاغ عن أي أعراض مرضية تظهر على الحجاج العائدين من أداء المناسك، وذلك من أجل توفير كافة سبل التوعية اللازمة تحسبا لظهور أي أعراض وبائية.

"الوطن" خاضت التجربة واتصلت هاتفيا على الرقم المذكور، في إطار التأكد من الإجراءات المذكورة التي أعلنها المسؤول، صباح أمس، وجاءت الاستجابة سريعة، عندما رد طبيب قال إنه "من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، سائلا: "كيف أخدمك؟"، ليرد المحرر: "لدينا حالة عائدة من الحج وظهرت عليها أعراض مرضية، منها قيء وارتفاع في درجة الحرارة، فما هي الإجراءات اللازم اتباعها؟".

وأجاب الطبيب ساءلا عن الموعد الدقيق للعودة من الحج وظهور الأعراض، وعند إخباره، طلب الطبيب وصفًا تفصيليًا للأعراض مرة أخرى، قبل أن يسأل عن المحافظة ومكان السكن، ومن ثم أخبرنا بضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى حميات تابعة لوزارة الصحة، موضحًا العنوان بشكل تفصيلي، للقيام بالفحوصات الطبية اللازمة.

وأكد الطبيب أن "الأعراض المذكورة قد تتشابه مع أعراض أمراض مختلفة، ولا يمكن البت فيها عن طريق الهاتف"، موضحًا أن أفضل إجراء يمكن اتباعه هو التوجه لمستشفى الحميات حيث يرى الأطباء الحالة رؤي العين، ويجرون الفحوصات اللازمة، لتحقيق الاطمئنان التام على صحة المريض.