شقيق المتهمة بإلقاء طفليها بترعة المنيا: "وقعوا منها.. وهي ما قتلتهمش"

قال هشام سلامة، شقيق المتهمة "الشيماء ص."، ربة المنزل المتهمة بإلقاء طفليها في ترعة عزبة الشيخ عيسي بقرية صفط الخمار، التابعة لمركز المنيا، إنهم "اصطحبوا شقيقتهم لمركز الشرطة بعد الحادث". رغم سمعتها الطيبة.. "شيماء" تتخلص من طفليها "ببرود أعصاب"

وأضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، أن شقيقته متزوجة منذ 5 سنوات ولم تشهد خلالها معاملة حسنة من أهل زوجها، لافتا إلى أنها رفضت الطلاق من أجل تربية أبنائها.

وأوضح شقيق المتهمة أنهم منعوا شقيقته من زيارة أهلها، ومنعوا أبنائها كذلك من زيارتهم بسبب بعض الخلافات.

ونفى شقيق المتهمة أن تكون شقيقته قتلتهم: "شيماء متعملش كده، ولو سألتوا الناس هتعرفوا هما مين وإحنا مين!، وشيماء متعملش كده".

وعن الحادث قال شقيق المتهمة: "ابنها الكبير وقع في المية وده ابننا زي ما هو ابنهم، وكان شقي وهي من خضتها عليه راحت ناطة في المية، وابنها التاني وقع منها". شهود عيان يروون تفاصيل إلقاء «أم» لطفليها فى ترعة بالمنيا