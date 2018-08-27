أكد المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، أن جميع قطارات الخطوط الثلاثة للمترو تعمل بصورة منتظمة، مضيفًا أن جميع الرحلات تسير طبقًا لجداول التشغيل، لافتًا إلى أنه لا توجد أي تأخيرات في الرحلات، موضحًا أن جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها لخدمة جموع الركاب المسافرين.

وقال "الفضالي"، لـ"الوطن"، إن غرفة العمليات المركزية بالشركة لم ترصد أي حالات تحرش داخل المحطات على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن جميع المحطات بالخطوط الثلاثة مؤمنة تمامًا من قبل أفراد الأمن التابع لشرطة النقل والمواصلات، وذلك لتوفير الحماية الأمنية للركاب والقائمين على العمل بالمحطات.