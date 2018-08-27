أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، استعراض ومناقشة الخطوط العريضة والآليات التنفيذية لخطة المحافظة لمحو أمية 10 آلاف سيدة من المستفيدات من صرف معاش تكافل وكرامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، لا سيما وأن المحافظة بها 17 ألف سيدة من المستفيدات من معاش تكافل وكرامة وبالتعاون والتنسيق مع مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد المحافظ الانتهاء من استعراض ومناقشة الآراء والمقترحات الخاصة بالآليات التنفيذية للخطة، لافتا إلى الاتفاق على عقد مؤتمر آخر لإعلان الخطة التنفيذية للمشروع متضمنة البرنامج الزمني والتوقيتات المحددة للتنفيذ مع تحديد جميع الأدوار والتكليفات للجهات المشاركة كافة.