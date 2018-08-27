نظم قصر ثقافة الزقازيق احتفالية لتوقيع كتاب "بره الدايرة" للشاعر ناصر قورة مساء أمس بقاعة النشاط بالقصر، ناقش الكتاب كلا من الشاعر السيد زكريا، والأديب محمود الديداموني، وأدار الاحتفالية الشاعر هيثم منتصر رئيس النادي الأدبي المركزي بالشرقية.

في الوقت نفسه نظم بيت ثقافة مشتول السوق التابع لفرع ثقافة الشرقية، محاضرة بعنوان "تأثير الغذاء الصحى على بناء جسم الطفل" تحدث فيها صابر عجاج عن التغذية السليمة.

واستعرض " عجاج " الأمراض والمشاكل الناتجة عن نقص المواد الغذائية التي يتناولها كل فرد كأمراض القلب و السكر وهشاشة العظام وبعض الأنواع من السرطانات ، مؤكدا ًعلى ضرورة تنشئة الأطفال منذ الصغرعلى العادات الغذائية السليمة .