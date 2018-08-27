أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا)، في نبأ عاجل، ظهر اليوم، بأن الشرطة الفيدرالية، أعلنت إلقاءها القبض على حاكم ولاية الصومال الإثيوبية، عبدي محمد عمر، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.