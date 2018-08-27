لمحبي الحفلات الموسيقية والعروض الفنية، أنتم اليوم على موعد مع عدة حفلات وعروض فنية، وتستعرض "الوطن" في السطور المقبلة، أبرزها وأماكنها ومواعيدها وأسعارها.

1- حفل الفنان مصطفى خيري على مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 8 مساءً، سعر التذكرة 35 جنيه.

2- حفل أمسية شعرية باسم خطوات في طريق الأمل مع تقوى صالح في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 6 مساءً، والدعوة عامة للجميع.

3- "رووم آرت سبيس" تقدم حفل كاريوكي الساعة 8 مساءً، سعر التذكرة 50 جنيه.

4- دورة "ترميم المباني التاريخية" في بيت السناري، من الساعة 4 عصرًا حتى 8 مساءً.

5- مهرجان الساقية الرابع عشر للتمثيل الصامت على مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي الساعة 6.30 مساءً، سعر التذكرة 25 جنيه.

6- عرض فيلم "Sunshine" بمكتبة مصر العامة في الزاوية الحمراء من الساعة 4 عصرًا حتى 7 مساءً.

7- أمسية الشاعر هشام البنا بقاعة الكلمة في ساقية الصاوي الساعة 7 مساءً، والدعوة عامة للجميع.