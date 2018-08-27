تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تقريراً حول المنشأت الجاهزة للافتتاح خلال الفترة القادمة والتي قام بها قطاع التوسع الأفقي بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 200 مليون جنيه لإنشاء عدد من الكباري ومنشآت الحماية من أخطار السيول وتعظيم الاستفادة من المياه الناتجة عنها.

واشار التقرير أنه قد تم الانتهاء من عدد من المشروعات في نطاق الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بإسنا تضمنت الانتهاء من إنشاء كوبري خرسانة 6.675 كيلو متر على ترعة الرمادي بمركز إسنا بمحافظة الاقصر بقيمة اجمالية تقدر بنحو 4.6 مليون جنيه، وتم عمل كوبرب على خوازيق 32.000 كيلو متر على ترعة أصفون بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر بقيمة إجمالية 4,5 مليون جنيه كما تم الانتهاء من إنشاء كوبري خرسانة حمولة 70 طن بطول 70.500 كيلو متر على ترعة أصفون بمركز نقادة بمحافظة قنا بقيمة إجمالية 4 مليون جنيه.

أيضا تم الإنتهاء من إحلال وتجديد كوبري حمولة 70 طن بطول 81.500 كيلو متر على ترعة أصفون بمركز نقادة بمحافظة قنا بقيمة إجمالية 2.6 مليون جنيه وفي نطاق مشروعات الحماية من مخاطر السيول فقد قام قطاع التوسع الأفقى من الانتهاء من إنشاء 5 بحيرات بوادي الشغب 2 للحماية من السيول بوادى عبادي بمحافظة أسوان بقيمة إجمالية 13 مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من إنشاء سد الحماية وبحيرة الترسيب بالأعقاب بحري بوادى أبو صبيرة للحماية من أخطار السيول بمحافظة أسوان بقيمة إجمالية 5 مليون جنيه، فضلاً عن الانتهاء من إنشاء بحيرة صناعية بوادي أبو صبيرة لحماية وادى أبو صبيرة للحماية من أخطار السيول بمحافظة أسوان بقيمة إجمالية 39.5 مليون جنيه، وإنشاء 4 بحيرات بوادى الشغب بقيمة إجمالية 19.4 مليون جنيه، وانشاء سد إعاقة بوادي الشغب للحماية من السيول بوادي عبادي بمحافظة أسوان بقيمة إجمالية 35.6 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من مشروعات حماية قرية العقب الجديدة من أخطار السيول بمدينة قنا بقيمة إجمالية 2.5 مليون جنيه وإنشاء بحيرة لحماية وادي الصعايدة والعمدة بمحافظة الأقصر للحماية من أخطار السيول بقيمة إجمالية 20 مليون جنيه.