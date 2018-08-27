ينظم المعهد القومي لتدريب الأطباء، التابع لوزارة الصحة والسكان بالتعاون مع قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب في جامعة عين شمس، يوم 8 سبتمبر المقبل، ورشة عمل تشريحية بمعمل المهارات الجراحية بالمعهد للتدريب على الجراحات محدودة التداخل لعلاج الاضطرابات الوظيفية للمخ والأعصاب.

وتعد تلك الدورة الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، حسب بيان صادر عن "القومي للتدريب".

وتستضيف الورشة الدكتور أحمد رسلان، أستاذ جراحات الاضطرابات الوظيفية للمخ والأعصاب بجامعة أوريجون للعلوم والصحة بالولايات المتحدة الأمريكية.