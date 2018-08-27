"هضرب نفسي بالنار".. رسالة تركها ضابط إمبابة لزوجته قبل انتحاره

"أنا هضرب نفسي بالنار".. رسالة عثر عليها بجوار جثة ضابط إمبابة المنتحر، داخل شقته مساء أمس، في منطقة إمبابة، وجاء في تحقيقات النيابة العامة التي جرت تحت إشراف المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أن الضابط يدعي "طارق"، برتبة نقيب من قوة مباحث قسم شرطة إمبابة، وأنه أطلق على نفسه الرصاص من سلاحه الميري، وأن الطلقة استقرت في رأسه.

وأوضحت التحقيقات أن النقيب تخلص من نفسه لمروره بحالة نفسية سيئة، بعد محاكمته في قضية ضرب أفضى إلى موت، لقيامه بالصفعة مواطن على وجهه العام الماضي، وبعد عدة ساعات توفي الأخير، واتهمت أسرته الضابط المنتحر بالتسبب في وفاته، وعرضت النيابة الجثة على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وتحفظت على السلاح المستخدم في الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وبحسب ما جاء في محضر الشرطة، فإن وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، تلقت بلاغا من زوجة الضابط بانتحاره داخل شقته في منطقة إمبابة، وانتقلت قوة أمنية من المباحث تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة.

وجاء في التحريات أن الضابط تخلص من حياته مستخدما سلاحه الميري، لمروره بحالة نفسية سيئة قبل بدء محاكمته بساعات في واقعة "صفع مواطن" العام الماضي، وجرى استجواب أفراد الأسرة، وأمر اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، بتحرير محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.