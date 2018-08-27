قام الفريق يونس المصري، وزير الطيران، بزيارة مطار شرم الشيخ الدولي، وتفقد أعمال التطوير بالمرحلة الـ2 من مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولي لزيادة طاقاته الاستيعابية بما يسهم في تنشيط حركة السياحة والتي تنفذها شركة المقاولون العرب.

جاء ذلك على هامش زيارة وزير الطيران، صباح اليوم الإثنين، لمطار "الطور" العام لمتابعة أوضاع المطار ومعرفة خطط التطوير.

والتقى وزير الطيران، بمسؤولي مطار شرم الشيخ الدولي، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد، ويعد مطار شرم من المطارات العالمية الهامة بالنسبة لكل الدول، وجاري زيادة صالات انتظار ركاب الرحلات من 8 صالات إلى 12 صالة، بالإضافة إلى تطوير شامل للمساحات الخضراء وتجميل المداخل والمخارج ليصبح المطار على غرار أحدث المطارات العالمية ليتناسب مع مدينة شرم الشيخ ومكانتها السياحية.

وتصل إجمالي تكلفة عمليات التطوير في المرحلة الأولى بمطار شرم الشيخ، إلى 450 مليون جنيه، حيث تضمنت إنشاء مبنى ركاب جديد به 25 بوابة مغادرة و12 كوبري تحميل لصعود الركاب ومساحات تجارية تبلغ 15 ألف متر مربع فضلا عن المرافق الضرورية واللازمة لتشغيل المبنى.

وتتضمن مرحلة التطوير الـ2، تطوير مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، وإعادة توسيع الصالة الرئيسية بتكلفة إجمالية تصل إلى 350 مليون جنيه، لتصبح التكلفة الإجمالية 800 مليون جنيه.