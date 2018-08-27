قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفيتنامي اليوم، عكست التطور الإيجابي الكبير في العلاقات الثنائية بين البلدين على نحو غير مسبوق، وكذلك توفر الإرادة السياسية المشتركةً لتطوير تلك العلاقات على الأصعدة كافة، خاصة الزراعية والصناعية.

وأضاف السفير بسام راضي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن هذا التطور في العلاقات يأخذ في الاعتبار التجربة التنموية المتميزة لفيتنام وتشابه الظروف والتحديات الاقتصادية التي واجهتها بتلك التي واجهتها مصر، ودفعتها لاتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية غير المسبوقة لتحقيق الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتهيئة مناخ الاستثمار والأعمال.

وأضاف: "التطور في العلاقات يأتي أيضا على ضوء ما تقوم به مصر حاليا من مشروعات تنموية عملاقة في جميع المجالات في مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس وما يتيحه من فرص واعدة أمام الشركات الفيتنامية للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج والتصدير إلى مختلف دول العالم، خاصة الدول الأفريقية والعربية التي تتمتع مصر معها بمزايا نسبية في إطار اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتلك الدول، الأمر الذي يمهد الطريق للتعاون بين البلدين في مجال التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا فضلا عن تبادل الخبرات في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية حيث يوجد في فيتنام عدد كبير من المناطق الصناعية للعديد من الصناعات المتخصصة".