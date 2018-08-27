نقيب السياحيين يكشف كواليس 4 سنوات من الإعداد لاستقبال عروض "ديزني"

أعلنت وزارة السياحة، انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن عودة عروض "Disney Live" إلى مصر، غدا بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تحت رعاية وزارتي السياحة، والاستثمار والتعاون الدولي، حسب البيان.

وقال باسم حلقة نقيب السياحيين، إن مشروعات ديزني في مصر كان مخطط لها في عام 2014، لكن الحكومة واجهت مشكلة مع منظمة العمل الدولية آنذاك بسبب الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948، ما دفع منظمة العمل الدولية للضغط على العديد من الشركات ومنهم ديزني لسحب استثماراتهم من مصر وتم تأجيل أي اتفاقيات وانتهى الأمر باستخراج ديزني تصريحات لوقف مشروعاتها.

واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87 تعد الاتفاقية الأهم التي تتصدر مجموعة الاتفاقيات "المبدئية " لمعايير العمل الأساسية، والموقع عليها من الحكومة المصرية عام 1957.

وفي 2014 أعلن الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة آنذاك استضافة مصر مهرجان عالمي ترفيهي يسمى "ديزني لايف ميكي ماجيك شو" أي "ديزني مباشر ـ عرض ميكي السحري"، والذي تنطلق فعالياته تحت عنوان "ديزني قادم إلى مصر" في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، لكن المشروع لم يرى النور.

وتابع "حلقة"، في تصريحات لـ"الوطن" أن إصدار القانون 213 لسنة 2017 والذي توافق مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية وإجراء الانتخابات العمالية عادت المشروعات للعمل وبدأ الحركة في هذا الاتجاه، مؤكدا أن "ديزني لايف" هي مجرد بداية، وأنها تفتح الأبواب لمشروعات أكبر.

و"ديزني لايف" عالم من السحر مع شخصيات ديزني، حيث يبدأ بظهور ميكي وميمي، ثم الثنائي الكوميدي دونالد وجوفي بجانب 25 من شخصيات ديزني، وتشمل العروض قصة سندريلا، ورابونزيل وفلين رايدر في أثناء صعودهما في السماء وسط الفوانيس العائمة. مع عروض خاصة لـ"Snow White وTinker Bell وAladdin’s Genie"، ومفاجآت أخرى، حسب موقع "ديزني لايف" الأمريكي.