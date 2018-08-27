اندلع حريق محدود، منذ قليل، في منطقة وسط البلد بالقرب من نقابة الصحفيين.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، ولم يسفر الحريق عن إصابات حتى الآن.