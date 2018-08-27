شهدت قرية الروضة توافد أهالى القرى المجاورة، اليوم، لتهنئة الحجاج العائدين من المملكة العربية السعودية وأغلبهم من أسر الشهداء، عقب وصولهم إلى القرية سالمين بعد أداء الفريضة التى تبرع الأزهر الشريف بكامل تكلفتها.

وقال محمد سلمان، من أبناء قرية «التلول»، القريبة من الروضة، إن جميع أهالى القرى المحيطة توافدوا على القرية، صباح اليوم، لتهنئة أهالى الشهداء الذين أدوا فريضة الحج هذا العام وعددهم 245 حاجاً، لافتاً إلى أن اللواء عبدالفتاح حرحور وجه إلى توفير خمسة أوتوبيسات لنقلهم من المطار إلى القرية، وكلف نصرالله محمد، رئيس مجلس مدينة بئر العبد، باستقبالهم فى المطار ومصاحبتهم حتى الوصول إلى القرية التابعة للمدينة.

من جهتهم أعرب الحجاج عن سعادتهم بأداء فريضة الحج هذا العام، ووجهوا الشكر لكل من أسهم فى مساعدتهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، مؤكدين أن كل الجهات المعنية أسهمت فى تذليل جميع العقبات أمامهم، ولم يشعروا بمعاناة السفر سواء فى الذهاب أو الإياب.. وقالت الحاجة صبيحة محمود محمد (47 عاماً) إنها رفعت أكف الضراعة لخالقها بالدعاء لكل من أسهم فى تمكينها من أداء فريضة الحج وعلى رأسهم شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب.

«حرحور»: معرض لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

من ناحية أخرى، أكد المحافظ بدء الدراسة فى موعدها المحدد، ٢٢ سبتمبر المقبل، معلناً تدشين معرض «عودة المدارس»، ٨ سبتمبر، لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار فى متناول محدودى الدخل.