استعرض اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، المقترحات المقدمة من المهندس الاستشاري مجدي خليل، لتطوير واستثمار منطقة حديقة الفروسية والتي تقع على مساحة قدرها 18 فدانا بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية وتضمن المقترح إنشاء منطقة فندقية ومنطقة تجارية وحديقة ترفيهية للأطفال وكافتيريات ومجمع صالات سينما ومول تجاري على تلك المساحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ، بحضور محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، وأشرف فؤاد، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، لبحث ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير حديقة الفروسية وتحقيق الاستثمار الأمثل لجعلها متنفسا لمواطني الإسماعيلية.

وتحدث طاهر عن أهمية تخطيط مستقبلي للطرق والدواعي المرورية للمحاور المحيطة بالمنطقة والتحاور من أجل الاستقرار على طرق تنفيذ أي مقترح يتم التوصل إليه سواء إسناد المنطقة ككل لإحدى الجهات لوضع مخطط وتقديره ماليا أو طرح شكل محدد من قبل المحافظة يتم عرضه على بيوت الخبرة المختلفة لتنفيذه.

وشدد على أهمية توسعة الطرق في تلك المنطقة ورفع كفاءتها لإمكانية إقامة أي أنشطة بها، مطالبا مدير عام الإسكان بعمل تخطيط تفصيلي لخطوط الكهرباء والمياه والصرف للإسماعيلية كلها وبالأخص للمنطقة المطروحة والتي يوجد بها خط طرد بقطر20 بوصة وشبكة مياه عكرة حتى لا تتعارض مع أي نشاط مقترح.