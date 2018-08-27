أجرى مجدي عبدالغني، مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، خلال حلقة اليوم، من برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، مساء اليوم، للرد على الأزمة المُثارة مؤخرًا بين محمد صلاح لاعب المنتخب واتحاد الكرة.

وعلق عبدالغني، خلال الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقتها المكالمة، وقال مازحًا: "هو أنت معندكش ضيوف غيري النهاردة.. أنت عارف بقالي أد ايه معاك على التليفون".

ليرد عليه مقدم البرنامج، مازحًا: "كنت عاوز أكعبلك بس منفعش".

كان عبدالغني، رد على الأزمة الأخيرة التي أُثيرت بين محمد صلاح واتحاد الكرة، حيث طالب الأخير بتنفيذ عدة مطالب، قال عبدالغني إن بعضها مستحيل، مثل توفير حراسة خاصة له، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يتم توفيره لأي لاعب في العالم.

كما أكد صعوبة توفير طائرة خاصة لأفراد المنتخب الوطني، مشددًا على إمكانية زيادة عدد أفراد الحراسة في الفنادق التي يقيم فيها لاعبو المنتخب الوطني.