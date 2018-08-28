قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر ستترأس الاتحاد الإفريقي لمدة عاما كاملا بدءا من يناير المقبل، وذلك سيتيح فرصة كبيرة لدولة فيتنام، للتعاون مع إفريقيا وستستغل ثقل مصر في هذا الإطار.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه تم توقيع اتفاقيات للتآخي بين بعض المدن المصرية والفيتنامية، لتبادل الزيارات بين سكان هذه المدن، وتبادل الخبرات بينهم والتعايش مع الآخر.

ووصف راضي زيارة الرئيس الفيتنامي لمصر، بأنها زيارة مثمرة جدًا وهامة وتوصل رسالة بأن مصر تستغل كل قدراتها الداخلية، وعلاقاتها الدولية لصالح التنمية بهدف الرقي والارتقاء بحال المواطن المصري.