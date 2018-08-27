قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الفيتنامية تاريخية وممتدة منذ سنوات طويلة، مؤكدًا أن زيارة الرئيس الفيتنامي لمصر كانت مثمرة للغاية.

وأوضح "راضي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي"، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى فيتنام العام الماضي تسببت في تطور كبير في العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن القمة الثنائية اليوم شهدت إبرام 8 مذكرات تفاهم بين الدولتين تشمل توجهات استثمارية وتنموية بين مختلف الوزارات.

وتابع "راضي": "فيتنام لها تجربة تنموية ثرية جدا منذ 30 عاما في النهوض، وكانت بتعاني من نفس ظروفنا، عشان كدة لازم نستفيد من التجربة دي".