وزير الخارجية الأمريكي يؤكد عدم سيطرة إيران على مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الإثنين، إن مضيق هرمز يخضع للملاحة الدولية وإيران لا تسيطر عليه كما تدعي.

وأضاف بومبيو: "سنواصل العمل مع شركائنا لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز".

وكان الحرس الثوري الإيراني هدد بإغلاق مضيق هرمز مؤكداً سيطرته على الممر المائي في الخليج العربي، وأشار إلى منع القوات الأميركية من التواجد في مياهه.

وقال قائد البحرية في الحرس الثوري، الجنرال علي رضا تنكسيري، إن إيران تقوم بمراقبة السفن العسكرية والتجارية على السواء، ولا تستبعد إغلاق المضيق لوقف عمليات الشحن البحري عبر الخليج.