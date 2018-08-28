البنتاجون : تقاعد قاضي محاكمة المتهمين بهجمات 11 سبتمبر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن القاضي العسكري المكلف بالإشراف على إجراءات محاكمة المتهمين بتدبير هجمات 11 سبتمبر قرر التقاعد.

وذكرت الوزارة، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن القاضي العسكري المتقاعد الكولونيل جيمس بول سيستبدل بالكولونيل في مشاة البحرية كيث باريلا.

ويحاكم خمسة متهمين في القضية، بينهم "العقل المدبر" للهجمات خالد شيخ محمد في سجن "جوانتانامو" العسكري منذ سنوات، وقد وجهت إليهم لائحة اتهام عام 2008.

وبعد تأخير سنوات بسبب عثرات قانونية لا تحصى وقضايا متعلقة بالمداولات لدى المحكمة العسكرية، لا يزال من غير الواضح متى ستبدأ المحاكمات.