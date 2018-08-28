مصرع طالب وإصابة 4 إثر تصادم سيارتين بموكب زفاف عروسين في المنيا

لقي طالب مصرعه، وأصيب 4 آخرين، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، بموكب زفاف عروسين بطريق "سكة تلة" في مركز المنيا.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بمصرع (علاء عماد الدين يحيي- 18 عامًا- طالب) وإصابة كل من (يوسف م. ع.- 23 عامًا- طالب جامعي) و(مروان ا. ع.- 22 عامًا- طالب جامعي) و(أشرف ا. م.- 20 عامًا- عامل) و(مصطفى ش. ف.- 17 عامًا- طالب)، وجميعهم مقيمين بقرية دماريس بمركز المنيا.

انتقل لمعاينة موقع الحادث بطريق قرية تلة المؤدي لقرية أبو عياد بمركز المنيا، العميد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا، والمقدم أحمد يسري رئيس المباحث، وفريق البحث الجنائي، وتبين وقوع الحادث بسبب تصادم سيارتين أثناء زفة عروسين، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم لمستشفى المنيا العام، فيما تم تحويل المصابين الأول والثاني لاستكمال علاجها بمستشفى المنيا الجامعي.

وأفاد تقرير الطبيب مفتش صحة المنيا الدكتور هاني إسحق شحاتة، بأن أسباب وفاة الطالب حدوث كسر بعظام الجمجمة ونزيف حاد بالمخ، وفشل في التنفس وكسور بالضلوع، ونزيف داخلي بالبطن والحوض، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

تحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيقات تحت إشراف المستشار أحمد العجوز رئيس نيابة مركز المنيا.