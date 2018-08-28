شقيق "ضحية الرحاب": "اتقتل بسبب معرفته بتاريخ والد خطيبته المشين"

كشف عمر أسامة، شقيق بسام، الشاب الذي عثر عليه قتيلًا بشقة بمنطقة الرحاب، والمعروف إعلاميًا بـ"شاب الرحاب"، تفاصيل جديدة حول مقتل شقيقه، قائلا إن "شقيقه كان ينوي الارتباط بفتاة، وعلم أن والد الفتاة مزور ويحمل بطاقات شخصية مزورة، ولديه شهادة وفاة ويحمل خمس بطاقات شخصية مختلفة".

وأضاف عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن شقيقه طلب من هذا الرجل الكف عن هذه الممارسات المسيئة نظرًا لأنه على وشك الارتباط بابنته، مشيرًا إلى أن الفتاة وأسرتها كان لديهم أكثر من شقة في الرحاب.

واتهم أسامة الفتاة بأنها استدرجت شقيقه واتصلت به للذهاب إليها، ولافتا إلى أنه ذهب إليها ليعطيها هدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لكنه اختفى بعدها وأغلق هاتفه، مؤكدا أنه حرر محضر تغيب لشقيقه بعدما اتصلت به الفتاة وقالت له إن "شقيقه لم يصل لها".

ولفت شقيق الشاب أنه أجرى اتصالا بوالد الفتاة وأخبره باختفاء شقيقه، وأنه بعد الضغط عليه من قبل جهات التحقيق اعترف بقتله للشاب بسبب ما يعرفه عنه.

وكانت مباحث القاهرة، ألقت القبض على تاجر وابنته واثنين من أصدقائه، بتهمة قتل خطيب ابنته وإخفاء جثته بدفنها أسفل بلاط شقة مستأجرة في الرحاب، ووضع رمال وأسمنت وبلاط على الجثة لمنع تسرب الرائحة.

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