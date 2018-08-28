قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن "كثيرين فقدوا الثقة في مستقبل نظام الحكم في طهران بسبب العقوبات"، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.