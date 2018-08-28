شهد مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 6 رحلات دولية أكثر من ساعة عن مواعيد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وأفاد مصدر ملاحي بالمطار، أن رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازابلانكا تأخرت ساعة، كما تأخرت رحلة شركة النيل للطيران 143 المتجهة إلى أبها ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، وأن رحلة الخطوط السعودية 386 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين بسبب أعمال الصيانة، فيما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 120 المتجهة إلى تبوك لظروف التشغيل، وتأخر رحلة الخطوط الملكية الأردنية 506 المتجهة إلى عمان بسبب عطل فني، كما تأخرت رحلة الخطوط التركية 293 المتجهة إلى إسطنبول ساعة ونصف لظروف التشغيل.