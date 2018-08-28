كشف الدكتور محمد سعد الدين رئيس مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، عن حجم الميزاينة التي تم اعتمادها لمدينة القاهرة الجديدة للعام المالي الجديد 2018/ 2019 والتي تتجاوز 16 مليار جنيه لخدمة التنمية بها.

أوضح "سعد الدين"، أن الميزانية تشمل 8 مليارات جنيه للمشروعات السكنية و4 مليار جنيه لتطوير شبكة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بالمدنية، وباقي المبلغ موزع على شبكات الصرف الصحي والكهرباء والمياة بالمدينة، والتعليم والصحة، وباقي الخدمات.

وأضاف أن مجلس الأمناء الجديد، الذي يضم كوكبه من أفضل العقول الوطنية، لديه استراتيجية جديدة لتحقيق استغلال أمثل في صرف هذه الميزانية، لتحول مدينة القاهرة الجديدة إلى مدينة عالمية.

وكان "سعد الدين" قد أُنتخب الشهر الماضي رئيسا لمجس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، وترأس أول اجتماع رسمي لمجلس الأمناء عقب إجراء الإنتخابات مباشرة، تم فيه اختيار كلا من المهندس محمد المنشاوي، واللواء سيد عجلان وكيلين للمجلس، ليبدأ بعد ذلك في ممارسة كافة مهاماته بشكل قانوني.