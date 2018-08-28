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محمود مسلم يكتب: تقدم الخارج.. الحكومة أم الشعب؟!

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رياح محملة بالأتربة تضرب الوادي الجديد..ورفع درجات الاستعداد بالمحافظة

رياح محملة بالأتربة تضرب الوادي الجديد..ورفع درجات الاستعداد بالمحافظة

"الصحة": قافلة طبية لعلاج أهالي الوادي الجديد مجانا لمدة يومين

"الصحة": قافلة طبية لعلاج أهالي الوادي الجديد مجانا لمدة يومين

وزيرة الصحة تعد السودانيين بزيادة المنح العلاجية: "إحنا شعب واحد"

وزيرة الصحة تعد السودانيين بزيادة المنح العلاجية: "إحنا شعب واحد"

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الجانب المضىء للسوشيال ميديا: «الهجرة» تطالب المصريين فى الخارج بنشر «الحقيقة»

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